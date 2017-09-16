У таборі "Вікторія", де через пожежу згоріли діти, розікрали 11 млн грн на пожежній сигналізації
10 червня УКБ уклало з ТОВ "Юг-Укрстрой" угоду на виконання додаткових робіт по реконструкції табору по вул. Дача Ковалевського 93, не зазначених у початковій проектно-кошторисній документації, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для завершення проекту, повідомляється у "Віснику державних закупівель", інформують "Наші гроші".
"Додаткові роботи виникли при виконанні робіт по установці автоматичної пожежної сигналізації (двох поверхові спальні корпуси №1-№4), по благоустрою території, по внутрішньо майданчиковому електроосвітленню та електропостачанню, по виконанню будівельних робіт та інше", – вказано в обгрунтуванні переговорної процедури з фірмою, яка була підрядником і по основним роботам з реконструкції.
Також у "ВДЗ" розміщено звіт про виконання цього додаткового договору, за яким сума оплати становила 11 081 088 грн.
Основний підряд на реконструкцію табору вартістю 22,22 млн грн "Юг-укрстрой" виграло у липні 2015 року. Переговорну процедуру на додаткові роботи дозволяється проводити, якщо їх вартість становить не більше 50% від основної угоди. У цьому випадку додаткові роботи включно з непередбаченою пожежною сигналізацією було оцінено у 49% від основного кошторису.
За даними сайту "Youcontrol", у "Юг-укрстроя" є дві ліцензії – одна від Державної архітектурно-будівельної інспекції на створення об’єктів архітектури і одна була отримана у грудні 2016 року (вже після виграшу підряду на реконструкцію "Вікторії") у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Одеської області, на що саме – невідомо. Даних про наяввність у фірми ліцензії від Держслужби з надзвичайних ситуацій на роботи протипожежного значення – також немає.
У тендерній документації основного контракту був розділ про "улаштування автоматичної установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу". Однак з додаткової угоди невідомо що ще знадобилось зробити для освоєння додаткових мільйонів на цьому пункті кошторису.
При цьому одеська поліція ще у травні 2016 року порушила кримінальне провадження №12016161470001082 по реконструкції "Вікторії".
"Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Юг-Укрстрой» та ПП «Моноліт» для проведення тендерного конкурсу надано документи, що містять однакові відомості щодо належності одного і того самого обладнання, наявність якого передбачена умовами тендерного конкурсу, кожному із підприємств, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей", – вказано у ухвалі Малиновського райсуду Одеси про доступ до тендерних документів у мерії.
Ця ухвала датована 14 червня 2016 року і жодних нових даних у судовому реєстрі про рух слідства від того часу не було.
Ці закупівлі проводило Управління капітального будівництва Одеської міськради під керівництвом Бориса Панова, який і підписував тендерні документи. За даними видання "368.media", Панова ще у 2015 році підозрювали у службовій халатності по справі щодо підрядів УКБ і фірми "Ростдорстрой" з угрупування мера Одеси Генадія Труханова по каналізації Одеси на гроші Світового банку.
Компанія "Юг-Укрстрой" належить Світлані Донченко, "Моноліт" заснувала Любов Резнікова. Вони є бізнес-партнерками – обидві входять до складу засновників ТОВ "Пасажирська канатна дорога", що орендувало на 49 років єдину в Одесі канатну дорогу.
"Юг-Укрстрой" виграло низку будівельних підрядів в Одесі в 2011 році на 50,13 млн грн. Потім компанія не вигравала тендерів до 2015 року, і з того часу виграла підряди на 411,00 млн грн.
У тому числі фірма в березні 2017 року виграла 29,20 млн грн на "Капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93. (Коригування)".
Саме це і є адресою табору "Вікторія", на території якого вночі 16 вересня 2017 року згоріла двоповерхова деревяна будівля і були знайдені два обгорілих трупи дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", – повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
Нагадаємо, що під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі загинули дві дівчинки, ще одна дитина зникла безвісти.
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