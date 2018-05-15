У Facebook новий масштабний витік даних користувачів

Протягом чотирьох років особисті дані трьох мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook знаходилися у відкритому доступі.

"Дані мільйонів користувачів Facebook, які використовували популярний додаток про особистість (myPersonality - ред.), включаючи відповіді на опитування інтимного характеру, залишили у відкритому доступі в Інтернеті", - зазначається у публікації.

Розслідування стосується даних, що зібрав додаток myPersonality, створений працівниками Кембриджського університету. Над додатком, зокрема, працювали представники Центру психометрії Кембриджського університету Михайло Косинські і Девід Стіллвелл. А на початковому етапі до проекту був залучений Олександр Коган, відомий з історії щодо витоку даних користувачів Facebook в компанію Cambridge Analytica.

Інформація була делікатного характеру та розкривала особисті дані користувачів Facebook такі як результати психологічних тестів. Дані, зібрані через myPersonality в базі даних була анонімною, однак, користувачів, чиї дані потрапили в неї, досить легко було ідентифікувати, зіставивши кілька параметрів.

Розслідування свідчить про те, що цим додатком скористалися близько шести мільйонів осіб, приблизно половина з них погодилася поділитися особистими даними. Зібрана таким чином база даних була викладена на сайті фактично у відкритому доступі. Щоб отримати доступ до неї було достатньо лише зареєструватися як співавтор проекту. Це зробило понад 280 людей з майже 150 установ, включаючи дослідників у вищих навчальних закладах та компаніях Facebook, Google, Microsoft і Yahoo.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані британській компанії з політичного консалтингу Cambridge Analytica.