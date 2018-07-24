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Поліція Франції використала газ проти демонстрантів на трасі велогонки "Tour de France"

На певний час змагання призупинили, аби газ розійшовся
У Франції поліція використала сльозоточивий газ проти фермерів, які перекрили копицями сіна велотрасу змагання "The Tour de France".
Поліція Франції використала газ проти демонстрантів на трасі велогонки "Tour de France" Фото: edition.cnn.com

За інформацією поліції, фермери організували демонстрацію, аби французький міністр сільського господарства Стефан Траверт їх "побачив". Вони вимагали продовження виплати європейських субсидій, повідомляє CNN.


Фото: edition.cnn.com


Фото: edition.cnn.com

Інцидент стався біля селища Баньєр-де-Люшон на південному заході Франції.

Одна з велосипедних команд заявила, що сльозоточивий газ потрапив в очі не лише фермерам, а й велосипедистам. Серед постраждалих опинилися чинний переможець "The Tour de France" британець Кріс Фрум, а також дворазовий олімпійський чемпіон Герайнт Томас.

 
 
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24 07 2018 16:10
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