У Франції штрафуватимуть за вуличні домагання до жінок
Викрик непристойностей та інші форми вуличних домагань будуть розцінюватися французькою владою як правопорушення. За таку поведінку з винуватців може бути стягнений штраф у розмірі від €90 до €750, передає ВВС.
За словами державного секретаря з питань гендерної рівності Франції, матеріальна відповідальність буде грати роль "стримуючого фактору". "Раніше вуличні домагання лишались безкарними, та тепер все зміниться", - каже Марлен Ш'яппа.
Приводом для ухвалення закону став скандальний інцидент з 22-річною французькою студенткою Марі Лагер. У кінці липня дівчина йшла вулицею у одному з районів Парижа, коли невідомий чоловік почав викрикувати на її адресу непристойності. Лагер крикнула йому "Замовкни!" - у відповідь той наздогнав її і сильно вдарив по обличчю.
"Я розуміла, що він може мене вдарити, - згадує Лагер. - І так, я могла б втекти, та такий варіант я не розглядала. Я не збиралася опускати очі чи вибачатися".
За даними Фонду Жана Жореса, з різними формами сексуальних домагань регулярно стикається значна частина французьких жінок: 50% опитаних зізналися, що час від часу вислуховують сексистські зауваження на свою адресу; 45% - що часто стикаються з "грубими жестами сексуального характеру" з боку чоловіків.
Нагадаємо, що французька акторка Бріджит Бардо назвала "сміховинними" заяви деяких колег про домагання. На думку Бардо, більшість з них самі загравали з продюсерами, і заявили про домаганнях, щоб привернути до себе увагу.
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