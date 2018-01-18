Бріджит Бардо вважає лицемірними деяких акторок через заяви про домагання
"Що стосується акторок, а не всіх жінок, більшість випадків з ними лицемірні і сміховинні, що не представляють інтересу. [...] Багато акторок самі заграють з продюсерами, щоб отримати роль. Після, щоб про них говорили, вони починають розповідати про домагання", - заявила Бардо в інтерв'ю виданню ParisMatch.
Акторка додала, що ніколи не ставала жертвою домагань, хоча її вважали секс-символом 1950-х і 1960-х років. Вона також зазначила, що їй приємні компліменти про зовнішність і фігуру.
Нагадаємо, актриси Катрін Деньов та Інгрід Кавен, і ще близько 100 відомих французьких персон розкритикували кампанію #MeToo, спрямовану проти сексуальних домагань.
Лиск викликав бурхливе обговорення в суспільстві. Згодом Катрін Деньов вибачилася перед тими, кого цей лист образив. Разом з тим, Деньов пояснила, що поставила свій підпис під відкритим листом, тому що не згодна з тим, що відбувається. Її не влаштовує, що люди втрачають кар'єри і піддаються остракізму через пости у соціальних мережах і публічні заяви, не підкріплені жодними доказами.
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