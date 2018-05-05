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У Франції тисячі людей вийшли на протести проти Макрона, – ФОТО

Представники лівих організацій влаштували іронічні пікніки до річниці французького президента при владі
Тисячі прихильників лівих організацій і партій вийшли на протести в Парижі та інших містах Франції в суботу, 5 травня, щоб висловити невдоволення владою президента Еммануеля Макрона.
У Франції тисячі людей вийшли на протести проти Макрона, – ФОТО Фото: twitter.com/lafrancelibretv

Точна кількість учасників акції невідома, однак за даними AFP для охорони правопорядку на вулиці було виведено близько 2000 правоохоронців, включно із поліцейськими зі щитами на випадок заворушень.

"Ми стурбовані, що може виникнути насильство, тому ми посилюємо заходи безпеки", – цитує речника уряду AFP.

Організатори протестів назвали свою акцію "Вечірка для Макрона", іронізуючи над першою річницею французького президента при владі.

Частина протестів відбувалася у вигляді пікніків, куди люди приходили родинами.

Чимало учасників несли плакати зі слоганами проти Макрона, зокрема порівнюючи його із мережею ресторанів швидкого харчування McDonald's, один із закладів якої 1 травня спалили радикали. Крім того, протестувальники вважають, що Макрон є "президентом багатих" та закликають до встановлення у Франції "шостої республіки".


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com

Протести були організовані представниками партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меленшона та колишніми членами руху Nuit Debout, відомого організацією нічних протестів у 2016 році.

Нагадаємо, в російських містах сьогодні почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Навального під час акцій протесту затримали.

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