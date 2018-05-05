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У містах Росії почалися акції протесту "Він нам не цар"

Акції організовані прихильниками опозиціонеара Олексія Навального
У російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.
У містах Росії почалися акції протесту "Він нам не цар" Фото: twitter.com/teamnavalny

Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.

У російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.  

Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.

Нагадаємо, у Москві в 30 травня проходив мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram.

 
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