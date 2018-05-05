НОВИНИУ російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У містах Росії почалися акції протесту "Він нам не цар"
Акції організовані прихильниками опозиціонеара Олексія Навального
Фото: twitter.com/teamnavalny
Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.
У російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2— Команда Навального (@teamnavalny) 5 травня 2018 р.
Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.
Нагадаємо, у Москві в 30 травня проходив мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram.
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