У містах Росії почалися акції протесту "Він нам не цар"

У російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.

Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.

У російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.

Узгоджені акції пройшли у Владивостоку та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. На момент публікації новини акції почалися в Південно-Сахалінську і Іркутську.

Нагадаємо, у Москві в 30 травня проходив мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram.