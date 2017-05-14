У французькому Ліоні з музею викрали корону вартістю понад $1 млн
Зловмисникам вдалося пробратися в музей в ніч на суботу і винести з нього один з головних експонатів, а також кільце і чашу, розповіло керівництво музею, інформує BBC.
Повідомляється, що вкрадена корона була створена в 1899 році і прикрашена дорогоцінними каменями та перлинами, які подарували заможні сім'ї Ліона того часу.
Вартість експоната оцінюється більш ніж в $1 мільйон.
Представники музею відзначають, що в минулому році кожен камінь в короні був каталогізований, що може полегшити пошуки коштовностей.
Після інциденту музей закрили на час розслідування.
Нагадаємо, що гендиректор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк повідомив, що в результаті інвентаризації в музеї мистецтва давньої української книги не дорахувалися 95 книг і двох рукописів XVI-XVIII ст. За його словами, вартість вкрадених старовинних книг на "чорному ринку" може становити десятки мільйонів доларів.
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