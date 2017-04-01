У Львові з галереї мистецтв зникли стародруки вартістю у десятки мільйонів доларів

Керівництво галереї зробило подання до СБУ та до поліції

З Львівської галереї мистецтв заявили про зникнення 95-ти унікальних стародруків.

Вартість стародруків на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів, повідомляє ZAXID.NET.

Директор Галереї мистецтв Тарас Возняк розповів, що перевірка поки що торкнулась лише кириличних стародруків.

"Очевидно, що розкрадалося все це десятиріччями. Ми наразі ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони є ще більше імпортопривабливими", - розповів Тарас Возняк.

Керівництво галереї зробило подання до СБУ та до поліції.

"Ми хочемо усе зробити максимально публічним, щоб справу було неможливо зам’яти", - наголосив Тарас Возняк.

Також він зазначив, що тепер зрозумів, чому його призначення викликало такий шалений опір.

Нагадаємо, що в ніч на 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району Львівщини згорів музей Криївка підпільної типографії УПА.