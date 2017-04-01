У Львові з галереї мистецтв зникли стародруки вартістю у десятки мільйонів доларів
Вартість стародруків на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів, повідомляє ZAXID.NET.
Директор Галереї мистецтв Тарас Возняк розповів, що перевірка поки що торкнулась лише кириличних стародруків.
"Очевидно, що розкрадалося все це десятиріччями. Ми наразі ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони є ще більше імпортопривабливими", - розповів Тарас Возняк.
Керівництво галереї зробило подання до СБУ та до поліції.
"Ми хочемо усе зробити максимально публічним, щоб справу було неможливо зам’яти", - наголосив Тарас Возняк.
Також він зазначив, що тепер зрозумів, чому його призначення викликало такий шалений опір.
Нагадаємо, що в ніч на 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району Львівщини згорів музей Криївка підпільної типографії УПА.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: