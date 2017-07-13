У "Голосі України" опублікували закон про перенесення введення стандарту "Євро-6" Перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року

В офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон № 5624 про поетапне запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

Фото: publika.uz

Документ передбачає перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року, інформує "112 Україна". Прийняття закону також дозволяє громадянам придбати дешевші автомобілі 2010 року зі сплатою зниженого акцизного податку протягом 2018 року. Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 8-го червня, ухвалила в цілому законопроект №5624 про поетапне впровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

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