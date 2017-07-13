НОВИНИВ офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон № 5624 про поетапне запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Голосі України" опублікували закон про перенесення введення стандарту "Євро-6"
Перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року
Фото: publika.uz
Документ передбачає перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року, інформує "112 Україна".
Прийняття закону також дозволяє громадянам придбати дешевші автомобілі 2010 року зі сплатою зниженого акцизного податку протягом 2018 року.
Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 8-го червня, ухвалила в цілому законопроект №5624 про поетапне впровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.
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13 07 2017 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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