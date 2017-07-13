Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У "Голосі України" опублікували закон про перенесення введення стандарту "Євро-6"

Перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року
В офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон № 5624 про поетапне запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.
У "Голосі України" опублікували закон про перенесення введення стандарту "Євро-6" Фото: publika.uz

Документ передбачає перенесення терміну введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6 з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року, інформує "112 Україна".

Прийняття закону також дозволяє громадянам придбати дешевші автомобілі 2010 року зі сплатою зниженого акцизного податку протягом 2018 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 8-го червня, ухвалила в цілому законопроект №5624 про поетапне впровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2017 11:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.