Рада перенесла введення "Євро-6" на 2020 рік

Верховна Рада у четвер, 8-го червня, ухвалила в цілому законопроект №5624 про поетапне впровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

"Проектом пропонується перенести термін введення стандарту екологічної безпеки "Євро-6" з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року. Ухвалення цього законопроекту також дозволить нашим громадянам придбати дешевші автомобілі 2010 року зі сплатою зниженого акцизного податку протягом 2018 року", - розповіла голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "112 Україна".

Згідно з пояснювальною запискою, чинний закон "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо колісних транспортних засобів передбачає поетапне впровадження європейських екологічних стандартів.

"Україна запровадила "Євро-3" у 2013 році, "Євро-4" - в 2014, а екологічний стандарт "Євро-5" почав діяти з 1 січня 2016 року. Крім того, законом передбачено введення екологічного стандарту "Євро-6" з 1 січня 2018 року. Введення екологічного стандарту "Євро-6" фактично унеможливить ввезення вживаних транспортних засобів і збільшить вартість виробництва та імпорту нових. Враховуючи низький рівень продажів, автомобілебудівні підприємства будуть не в змозі перейти до освоєння випуску нових моделей автомобілів", - йдеться в пояснювальній записці, повідомляє "LB.ua".

Нагадаємо, що в травні на українських заводах було вироблено 722 одиниці автотранспортних засобів.