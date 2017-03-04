Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харківській обл. прокуратура через суд повернула місту землю вартістю майже 141,5 млн грн

У 2005 р. міська рада Харкова передала в оренду одному з товариств земельну ділянку неподалік від центру міста для будівництва розважального центру
Прокуратура Харківської області через суд повернула Харкову землю вартістю майже 141,5 млн грн.
У Харківській обл. прокуратура через суд повернула місту землю вартістю майже 141,5 млн грн Фото: chernivtsi.comments.ua

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

"Господарський суд Харківської області у повному обсязі задовольнив позов прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 про розірвання договору оренди землі площею понад 8 га та повернення її територіальній громаді м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

Вартість землі на початок 2017 року становить майже 141,5 млн грн.

Як зазначається, у 2005 році міська рада Харкова передала в оренду одному з товариств земельну ділянку неподалік від центру міста для будівництва розважального центру, проте будівельні роботи там так і не розпочали. Крім того, останні чотири роки товариство не сплачувало орендну плату за користування землею.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолію Муховікову по справі щодо палацового комплексу Юрія Іванющенка в Конча-Заспі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2017 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.