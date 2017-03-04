У Харківській обл. прокуратура через суд повернула місту землю вартістю майже 141,5 млн грн

У 2005 р. міська рада Харкова передала в оренду одному з товариств земельну ділянку неподалік від центру міста для будівництва розважального центру

Прокуратура Харківської області через суд повернула Харкову землю вартістю майже 141,5 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

"Господарський суд Харківської області у повному обсязі задовольнив позов прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 про розірвання договору оренди землі площею понад 8 га та повернення її територіальній громаді м. Харкова", - йдеться в повідомленні.

Вартість землі на початок 2017 року становить майже 141,5 млн грн.

Як зазначається, у 2005 році міська рада Харкова передала в оренду одному з товариств земельну ділянку неподалік від центру міста для будівництва розважального центру, проте будівельні роботи там так і не розпочали. Крім того, останні чотири роки товариство не сплачувало орендну плату за користування землею.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолію Муховікову по справі щодо палацового комплексу Юрія Іванющенка в Конча-Заспі.