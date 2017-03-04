У Харківській області вкрали з труби 0,5 млн кубів газу

На підприємстві "Укргазвидобування" заявили, що втратили близько 0,5 млн кубометрів газу через незаконну врізку в газопровід в Краснокутському районі Харківської області

Про це повідомляє прес-центр компанії.

Врізку на газопроводі УКПГ Березівка - УКПГ Опішня діаметром 530 мм виявила охорона.

"О 5.00 газопровід був зупинений та газ стравлений, оскільки при тиску 28 атмосфер будь-які ремонтні роботи заборонені", - наголошують в компанії.

Також повідомляється, що пошкоджена ділянка була відновлена силами лінійної експлуатаційної служби "Полтавагазвидобування", після чого газопровід запустили в 9.40. Жоден співробітник компанії не постраждав.

"Укргазвидобування" звернулось до депутатів Верховної Ради, СБУ та МВС, щоб на законодавчому та виконавчому рівнях посилити відповідальність за врізки в інфраструктуру транспорту вуглеводнів.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.