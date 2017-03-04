Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Харківській області вкрали з труби 0,5 млн кубів газу

Жоден співробітник компанії не постраждав
На підприємстві "Укргазвидобування" заявили, що втратили близько 0,5 млн кубометрів газу через незаконну врізку в газопровід в Краснокутському районі Харківської області
У Харківській області вкрали з труби 0,5 млн кубів газу Фото:http://utg.ua

Про це повідомляє прес-центр компанії.

Врізку на газопроводі УКПГ Березівка - УКПГ Опішня діаметром 530 мм виявила охорона.

"О 5.00 газопровід був зупинений та газ стравлений, оскільки при тиску 28 атмосфер будь-які ремонтні роботи заборонені", - наголошують в компанії.

Також повідомляється, що пошкоджена ділянка була відновлена силами лінійної експлуатаційної служби "Полтавагазвидобування", після чого газопровід запустили в 9.40. Жоден співробітник компанії не постраждав.

"Укргазвидобування" звернулось до депутатів Верховної Ради, СБУ та МВС, щоб на законодавчому та виконавчому рівнях посилити відповідальність за врізки в інфраструктуру транспорту вуглеводнів.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2017 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.