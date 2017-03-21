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У Кабміні назвали позитивні сторони пенсійної реформи

Гройсман нагадав, що реформа буде проведена в 2017 році
Виступаючи в ефірі телеканалу ICTV, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки пенсійній реформі зросте пенсія в більшості українців.
У Кабміні назвали позитивні сторони пенсійної реформи Фото: aif.ru

"Я запропоную чесну пенсійну реформу українським громадянам. Ви побачите, що кожен із вас, хто сьогодні на пенсії, як вона позначиться на вашій пенсії, і запевняю для більшості українських громадян це призведе до збільшення пенсій", - заявив глава Кабміну.

Прем'єр-міністр зазначив, що реформа, яка пройде в 2017 році, призведе до ліквідації дефіциту Пенсійного фонду. Також Гройсман повідомив, що після збільшення мінімальної зарплати з 1 січня, надходження до фонду збільшилися на 30%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що законопроект про пенсійну реформу в Україні буде поданий у Верховну Раду наприкінці квітня, а прийнятий максимум - у травні.

Нагадаємо, що прем'єр Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році пенсійну систему буде змінено.

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21 03 2017 07:16
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