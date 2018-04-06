У Кабулі поблизу університету стався вибух, є загиблі та поранені, - ОНОВЛЕНО

В університеті зібралися близько двох тисяч вчених

У столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав вибухівку поблизу Політехнічного університету, де проходить зустріч вчених-богословів.

В університеті зібралися близько 2 тисяч вчених, повідомляє TOLO News.

Є загиблі та поранені, повідомляє AFP у Twitter.

#BREAKING Suicide blast near gathering of top clerics in Kabul: officials pic.twitter.com/dvbNomUZRn — AFP news agency (@AFP) 4 червня 2018 р.

Поліція заявила, що надасть деталі пізніше.

Оновлення: Кількість загиблих в результаті вибуху біля місця зібрання богословів у Кабулі зросла до 14.

Окрім того поранення отримали 17 людей.

Спочатку повідомлялося про щонайменше чотирьох загиблих.

"Талібан" заперечив свою причетність до скоєного.

За даними очевидців, вибух стався, коли богослови покидали будівлю університету після заходу, на якому вони прийняли спільну фетву (богословсько-правовий висновок в ісламі) iз засудженням війни в Афганістані.