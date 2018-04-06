Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кабулі поблизу університету стався вибух, є загиблі та поранені, - ОНОВЛЕНО

В університеті зібралися близько двох тисяч вчених
У столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав вибухівку поблизу Політехнічного університету, де проходить зустріч вчених-богословів.
У Кабулі поблизу університету стався вибух, є загиблі та поранені, - ОНОВЛЕНО Фото: AP

В університеті зібралися близько 2 тисяч вчених, повідомляє TOLO News.

Є загиблі та поранені, повідомляє AFP у Twitter.

 

Поліція заявила, що надасть деталі пізніше.

Оновлення: Кількість загиблих в результаті вибуху біля місця зібрання богословів у Кабулі зросла до 14.

Окрім того поранення отримали 17 людей.

Спочатку повідомлялося про щонайменше чотирьох загиблих.

"Талібан" заперечив свою причетність до скоєного.

За даними очевидців, вибух стався, коли богослови покидали будівлю університету після заходу, на якому вони прийняли спільну фетву (богословсько-правовий висновок в ісламі) iз засудженням війни в Афганістані.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2018 13:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.