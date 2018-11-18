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У Кличка запевняють, що готові чистити дороги від снігу "на всі 100"

У Києві визначено перелік вулиць зі складними умовами руху
Транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи у зимовий період, спецтехніка перебуває у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.
У Кличка запевняють, що готові чистити дороги від снігу "на всі 100" Фото: kyivcity.gov.ua

Про це в ефірі ТРК "Київ" заявив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий, повідомляє прес-служба адміністрації.

"Придбано необхідну кількість шанцевого інструменту для ручного прибирання сходових маршів, зупинкових комплексів тощо. В ангарах підприємств вже маємо 35 тисяч тонн солі та близько 35 тисяч тонн піщано-соляної суміші для обробки доріг. Придбано 44 трактори, які дозволяють прибирати тротуари, місця, де ускладнено рух, та 10 навантажувачів", - повідомив Шпильовий.

Він додав, що також є запас паливно-мастильних матеріалів - близько 85 тонн дизпалива та близько 50 тонн бензину.

"У випадку інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій, транспортні підприємства уклали понад 160 відповідних договорів. Видано доручення щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутній мережі на час осінньо-зимового періоду", - зазначив посадовець.

Шпильовий нагадав, що відповідно до розпорядження КМДА, визначено перелік вулиць Києва зі складними умовами руху, де у період снігопадів чи ожеледиці першочергово оброблятимуть проїжджі частини технологічними матеріалами.

Нагадаємо, що влада Києва закупила 44 одиниці нових тракторів і 10 міні-навантажувачів зі снігоочисним обладнанням до зими.

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18 11 2018 14:56
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