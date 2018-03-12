У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським"

На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало МЗС

У сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.

Олександр Бендіков, який є громадянином Білорусі, вставновив у Севастополі світовий рекорд по балансуванню предметів, інформує "Громадське".

Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу. Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно.

У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".

На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало Міністерство закордонних справ.