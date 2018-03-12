CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським"
На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало МЗС
Фото: EPA/UPG
Олександр Бендіков, який є громадянином Білорусі, вставновив у Севастополі світовий рекорд по балансуванню предметів, інформує "Громадське".
Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу. Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно.
У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".
На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало Міністерство закордонних справ.
Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною. Згодом видання опублікувало вибачення.
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03 12 2018 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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