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У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським"

На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало МЗС
У сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.
У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським" Фото: EPA/UPG

Олександр Бендіков, який є громадянином Білорусі, вставновив у Севастополі світовий рекорд по балансуванню предметів, інформує "Громадське".

Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу. Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно.

У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".

На дії Книги рекордів Гінесса наразі не відреагувало Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною. Згодом видання опублікувало вибачення.

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03 12 2018 09:19
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