У компанії Samsung заявили про "безпрецедентну кризу"
Квон є одним із трьох голів ради компанії. За його словами, він думав про припинення роботи "на деякий час" і вирішив "більше не відкладати це", повідомляє ВВС.
"Оскільки ми зіштовхнулися з безпрецедентною кризою всередині компанії, я вважаю, що настав час для компанії почати все заново, з новим духом і молодими лідерами. Так компанія зможе краще реагувати на виклики в зв'язку з швидким розвитком галузі IT", - заявив він.
Квон покине компанію у березні 2018 року. У прес-службі компанії відзначили, що наступника призначать найближчим часом. Коли саме, не уточнюють.
Нагадаємо, наприкінці серпня віце-президента Samsung Лі Чже Єна засудили до п'яти років в'язниці за хабарі представникам оточення колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Лі Чже Єна, який фактично керував компанією, заарештували наприкінці лютого. Йому пред'явили звинувачення в дачі хабарів у розмірі $39 млн. Слідство вважало, що він давав кошти чотирьом організаціям, які контролювала подруга колишнього президента країни Чхве Сун Сіль. В обмін Лі Чже Єн отримував заступництво влади, що дозволяло йому зміцнювати контроль над компанією.
Квон став гендиректором компанії в 2012 році, на цій посаді він замінив Чой Джі-Суна, який керував з 2009 року.
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