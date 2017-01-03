У Конго на шахтах з видобутку кобальту працюють 4-річні діти, - ВІДЕО

У копальнях у важких умовах малюки працюють за копійки

Журналісти Sky News з'ясували, що на шахтах з видобутку кобальту, з якого виготовляють деталі гаджетів, в Конго працюють чотирирічні діти.

День роботи дітей коштує трохи більше 2,5 грн, йдеться у сюжеті "ТСН".

Відзначимо, що з кобальту виготовляють деталі сучасних гаджетів - його використовують в акумуляторах смартфонів і ноутбуків. Найбільшу кількість кобальту добувають саме в Конго.

За даними журналістів Sky News, його задешево скуповують китайські компанії, а потім перепродують великим корпораціям, тому що законодавство більшості країн світу дозволяє виробникам не звітувати, хто цей метал виробляє.

Нагадаємо, що правозахисна організація Amnesty International стверджує, що Apple, Samsung і Sony причетні до використання дитячої праці.

Раніше, правозахисники констатували, що на сьогоднішній день у "сучасному рабстві" перебуває 45,8 млн людей.

У 2012 році дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ виступив із закликом посилити боротьбу з експлуатацією неповнолітніх. За даними організації, зараз у рабстві перебуває близько 215 мільйонів дітей. Більше половини з них займаються небезпечною діяльністю: мова йде про сексуальне рабство, участь у війнах, тощо.