У Конго на шахтах з видобутку кобальту працюють 4-річні діти, - ВІДЕО
День роботи дітей коштує трохи більше 2,5 грн, йдеться у сюжеті "ТСН".
Відзначимо, що з кобальту виготовляють деталі сучасних гаджетів - його використовують в акумуляторах смартфонів і ноутбуків. Найбільшу кількість кобальту добувають саме в Конго.
За даними журналістів Sky News, його задешево скуповують китайські компанії, а потім перепродують великим корпораціям, тому що законодавство більшості країн світу дозволяє виробникам не звітувати, хто цей метал виробляє.
Нагадаємо, що правозахисна організація Amnesty International стверджує, що Apple, Samsung і Sony причетні до використання дитячої праці.
Раніше, правозахисники констатували, що на сьогоднішній день у "сучасному рабстві" перебуває 45,8 млн людей.
У 2012 році дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ виступив із закликом посилити боротьбу з експлуатацією неповнолітніх. За даними організації, зараз у рабстві перебуває близько 215 мільйонів дітей. Більше половини з них займаються небезпечною діяльністю: мова йде про сексуальне рабство, участь у війнах, тощо.
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