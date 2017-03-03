У Конгресі США підготували закон про виділення Україні $150 млн. на військові потреби
Згідно з текстом документа, пропонується передати кошти до 30 вересня 2017 року. Цілі, на які спрямують ці гроші, включають в себе навчання українських військових, придбання обмундирування, а також оборонної зброї.
Про це повідомляє 112 Україна.
Крім того, конгресмени готові спрямувати кошти на різного роду підтримку, в тому числі армії і національних сил безпеки України.
Згідно з документом, обсяг військової допомоги, виділеної Україні, повинен скоротитися в два рази. У 2016 році в оборонному бюджеті США на військову підтримку Україні закладалося 350 млн дол.
Пропонований законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США. Надалі його повинен схвалити президент США.
За виконання законопроекту буде відповідати Пентагон спільно з Держдепартаментом. Палата представників конгресу проведе голосування вже 3 березня.
Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав надати Україні летальну зброю.
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