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Маккейн звернувся до Трампа з проханням надати Україні летальну зброю

Сенатор вважає це необхідним у зв'язку зі зростаючими атаками з боку РФ
Американський сенатор, голова Комітету з питань Збройних сил США Джон Маккейн написав листа президенту США Дональду Трампу з проханням надати Україні летальну зброю.
Маккейн звернувся до Трампа з проханням надати Україні летальну зброю Джон Маккейн, Боб Коркер. Фото: АFР

"У світлі останніх російських атак і перспектив майбутньої агресії проти України я закликаю вас здійснювати повноваження, надані відповідно до Закону про національну авторизації оборони за фінансовий 2017 рік, щоб забезпечити оборонну летальну допомогу Україні для захисту нею своєї території від подальших зазіхань з боку Росії та її сепаратистських подільників", - написав Маккейн, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в районі Авдіївки вже п'ятий день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи.
 

 

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02 02 2017 20:43
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