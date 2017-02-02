ПОЛІТИКА НОВИНИАмериканський сенатор, голова Комітету з питань Збройних сил США Джон Маккейн написав листа президенту США Дональду Трампу з проханням надати Україні летальну зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маккейн звернувся до Трампа з проханням надати Україні летальну зброю
Сенатор вважає це необхідним у зв'язку зі зростаючими атаками з боку РФ
Джон Маккейн, Боб Коркер. Фото: АFР
"У світлі останніх російських атак і перспектив майбутньої агресії проти України я закликаю вас здійснювати повноваження, надані відповідно до Закону про національну авторизації оборони за фінансовий 2017 рік, щоб забезпечити оборонну летальну допомогу Україні для захисту нею своєї території від подальших зазіхань з боку Росії та її сепаратистських подільників", - написав Маккейн, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, в районі Авдіївки вже п'ятий день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи.
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02 02 2017 20:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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