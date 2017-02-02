Маккейн звернувся до Трампа з проханням надати Україні летальну зброю

Американський сенатор, голова Комітету з питань Збройних сил США Джон Маккейн написав листа президенту США Дональду Трампу з проханням надати Україні летальну зброю.

"У світлі останніх російських атак і перспектив майбутньої агресії проти України я закликаю вас здійснювати повноваження, надані відповідно до Закону про національну авторизації оборони за фінансовий 2017 рік, щоб забезпечити оборонну летальну допомогу Україні для захисту нею своєї території від подальших зазіхань з боку Росії та її сепаратистських подільників", - написав Маккейн, повідомляє Reuters.