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У Краматорську через пожежу евакуювали ЦУМ

Загорілися новорічні ялинки у підсобному приміщенні
У Краматорську через пожежу евакуювали відвідувачів і персонал ЦУМу.
У Краматорську через пожежу евакуювали ЦУМ Фото: vp.donetsk.ua

На першому поверсі супермаркету близько 14:30 розпочалося задимлення. З торгового центру евакуювали всіх відвідувачів і персонал, ніхто не постраждав, повідомляє місцеве видання "Східний проект".

За словами заступника директора ЦУМу Романа Большакова, пожежа почалася у підсобному приміщенні.

"Замикнула проводка і задимилися штучні новорічні ялинки, які там знаходилися, полум'я не встигло розгорітися. Пожежники швидко зреагували і загоряння загасили", - сказав він.

Нагадаємо, що Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві просить адміністративний суд частково призупинити роботу 33 торгово-розважальних центрів, дитячих садків, шкіл і лікарень через порушення правил пожежної безпеки.

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14 11 2018 17:59
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