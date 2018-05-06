У Кропивницькому пролунав вибух біля відділення банку

Зловмисники намагалися підірвати банкомат з метою пограбування, однак це їм не вдалося

Сьогодні, 5 червня, у мікрорайоні Шкільний у Кропивницькому стався вибух біля приміщення банку "Південний".

Унаслідок вибуху постраждалих немає, повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета". Вибух стався близько 00:20 на вході до відділення банку в пров. Фортечному, 19А.

"Унаслідок вибуху пошкоджено фасад банку: скло-пластикові двері та вивіска розлетілися на декілька метрів. Постраждали також припарковані поруч автомобілі місцевих мешканців", - повідомляють у виданні.

У поліції поки не коментують подію.

За інформацією джерела видання, зловмисники намагалися підірвати банкомат, проте викрасти кошти їм не вдалося. Наразі на місці події працюють поліція та вибутехніки.

Нагадаємо, що в Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.