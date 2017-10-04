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У Кропивницькому відбулася перестрілка між пасажирами двох іномарок

У місті оголошено план-перехоплення
У Кропивницькому ввечері в понеділок сталася стрілянина в одному зі спальних мікрорайонів.
У Кропивницькому відбулася перестрілка між пасажирами двох іномарок Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє місцевий сайт "Тoчка дoступу" з посиланням на очевидця події.

За його словами, біля гаражного кооперативу в 101-му мікрорайоні проїхав автомобіль БМВ з молдавськими номерами і зупинився біля червоної мазди.

Через кілька хвилин мужчина почув звуки, схожі на постріли, і побачив, що на місці, де стояли іномарки, чоловіки стріляють в один одного. Очевидець одразу викликав поліцію. На місці перестрілки він побачив кров.

За словами інших очевидців, пораненого мужчину відвезла червона мазда, яка, як і чорний БМВ, зникла з місця події в невідомому напрямку.

Начальник патрульної поліції Кропивницького коментувати подію виданню відмовився, пославшись на брак інформації, однак зазначив, що в місті оголошено план-перехоплення.

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10 04 2017 22:58
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