У Кропивницькому відбулася перестрілка між пасажирами двох іномарок
Про це повідомляє місцевий сайт "Тoчка дoступу" з посиланням на очевидця події.
За його словами, біля гаражного кооперативу в 101-му мікрорайоні проїхав автомобіль БМВ з молдавськими номерами і зупинився біля червоної мазди.
Через кілька хвилин мужчина почув звуки, схожі на постріли, і побачив, що на місці, де стояли іномарки, чоловіки стріляють в один одного. Очевидець одразу викликав поліцію. На місці перестрілки він побачив кров.
За словами інших очевидців, пораненого мужчину відвезла червона мазда, яка, як і чорний БМВ, зникла з місця події в невідомому напрямку.
Начальник патрульної поліції Кропивницького коментувати подію виданню відмовився, пославшись на брак інформації, однак зазначив, що в місті оголошено план-перехоплення.
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