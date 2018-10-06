У кримському СІЗО Балуха не вважають голодуючим, - правозахисниця

Адміністрація СІЗО у Сімферополі не веде документації щодо голодування незаконно засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це заявила керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

Скрипник нагадала, що Балух тримав повне голодування перші двадцять днів, потім кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (вівсяний кисіль, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), щоб уникнути "небезпечних для життя процесів".

"Володимир погодився, і як ми знаємо, став вживати тільки кисіль, іноді мед і максимум сухарі. У якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формального голодування. Є певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування, ось вони і зняли його з цього обліку, і вважають, що голодування він не веде", - розповіла правозахисниця.

"Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кг ваги. Балуха перестав відвідувати лікар з медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати ув'язнених, які оголосили голодування", - наголосила вона.

Нагадаємо, уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що незаконно утримуваний у СІЗО в окупованому Криму Володимир Балух не голодує, а харчується "за спеціальною схемою".

Як відомо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).