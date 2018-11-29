CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТрьох військовослужбовців Військово-морських сил України, яких госпіталізували після атаки ФСБ РФ в Керченській протоці, виписали з лікарні окупованої Керчі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму заявили, що виписали з лікарні трьох поранених моряків
Моряків переведуть в СІЗО Сімферополя
Фото: Крым.Реалии
"Їх вже немає, виписали", - повідомили в медустанові Керчі, пише російське видання ТАСС.
Так званий омбудсмен Криму Людмила Лубіна заявила, що після виписки офіцера СБУ і двох моряків переведуть в СІЗО Сімферополя.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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