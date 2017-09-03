У Києві бізнесмен привласнив 440 тис грн, призначені для школи

Співробітники прокуратури Києва повідомили про підозру директору приватного товариства, який незаконно заволодів близько 440 тис. гривень, виділених на ремонт загальноосвітньої школи в Подільському районі столиці.

"У грудні 2016 року, між Управлінням освіти Подільської РДА та приватним товариством було укладено договір на проведення ремонту фасаду в навчальному закладі. Підрядник у повному обсязі отримав кошти, але порушив умови договору, не виконавши роботи на суму майже 440 тис. гривень", - ідеться в повідомленні.

Керівнику приватної структури інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Слідство триває.

Нагадаємо, поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ "Євро-пром-торг" у привласненні 794 тис грн. під час закупівлі приладів для одеських шкіл.