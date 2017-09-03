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У Києві бізнесмен привласнив 440 тис грн, призначені для школи

Слідство триває
Співробітники прокуратури Києва повідомили про підозру директору приватного товариства, який незаконно заволодів близько 440 тис. гривень, виділених на ремонт загальноосвітньої школи в Подільському районі столиці.
У Києві бізнесмен привласнив 440 тис грн, призначені для школи Фото: szczecin.gazeta.pl

"У грудні 2016 року, між Управлінням освіти Подільської РДА та приватним товариством було укладено договір на проведення ремонту фасаду в навчальному закладі. Підрядник у повному обсязі отримав кошти, але порушив умови договору, не виконавши роботи на суму майже 440 тис. гривень", - ідеться в повідомленні.

Керівнику приватної структури інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Слідство триває.

Нагадаємо, поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ "Євро-пром-торг" у привласненні 794 тис грн. під час закупівлі приладів для одеських шкіл.

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09 03 2017 12:43
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