Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві через Uber можна буде замовити човен

Вартість замовлення UberBOAT, включаючи вартість поїздки до місця проведення, складе всього 100 гривень
У неділю, 19 серпня, столичні користувачі Uber зможуть замовити човен і 45-хвилинну прогулянку по Дніпру, повідомляє прес-служба компанії.
У Києві через Uber можна буде замовити човен Фото: з вільних джерел

Опція UberBOAT буде доступна всього один день між 12:30 і 20:00.

Для того, щоб замовити прогулянку по Дніпру від Uber, необхідно буде зайти в програму і вибрати відповідну послугу в головному меню. Перебувати при цьому потрібно в центрі міста або на Подолі.


Звідси можна буде замовити UberBOAT

За пасажиром і його супутником приїде автомобіль, який доставить їх до причалу, де чекатиме човен. Прогулянка по Дніпру триматиме до 45 хвилин, вартість замовлення UberBOAT, включаючи вартість поїздки до місця проведення, складе всього 100 гривень.

Нагадаємо, що хакери викрали дані 57 мільйонів клієнтів і водіїв онлайн-сервісу замовлення таксі Uber.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2018 12:18
ТЕГИ: Київ, Дніпро, Uber
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.