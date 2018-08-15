CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 19 серпня, столичні користувачі Uber зможуть замовити човен і 45-хвилинну прогулянку по Дніпру, повідомляє прес-служба компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві через Uber можна буде замовити човен
Вартість замовлення UberBOAT, включаючи вартість поїздки до місця проведення, складе всього 100 гривень
Фото: з вільних джерел
Опція UberBOAT буде доступна всього один день між 12:30 і 20:00.
Для того, щоб замовити прогулянку по Дніпру від Uber, необхідно буде зайти в програму і вибрати відповідну послугу в головному меню. Перебувати при цьому потрібно в центрі міста або на Подолі.
Звідси можна буде замовити UberBOAT
За пасажиром і його супутником приїде автомобіль, який доставить їх до причалу, де чекатиме човен. Прогулянка по Дніпру триматиме до 45 хвилин, вартість замовлення UberBOAT, включаючи вартість поїздки до місця проведення, складе всього 100 гривень.
Нагадаємо, що хакери викрали дані 57 мільйонів клієнтів і водіїв онлайн-сервісу замовлення таксі Uber.
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