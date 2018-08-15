У Києві через Uber можна буде замовити човен

У неділю, 19 серпня, столичні користувачі Uber зможуть замовити човен і 45-хвилинну прогулянку по Дніпру, повідомляє прес-служба компанії.

Опція UberBOAT буде доступна всього один день між 12:30 і 20:00.

Для того, щоб замовити прогулянку по Дніпру від Uber, необхідно буде зайти в програму і вибрати відповідну послугу в головному меню. Перебувати при цьому потрібно в центрі міста або на Подолі.



Звідси можна буде замовити UberBOAT

За пасажиром і його супутником приїде автомобіль, який доставить їх до причалу, де чекатиме човен. Прогулянка по Дніпру триматиме до 45 хвилин, вартість замовлення UberBOAT, включаючи вартість поїздки до місця проведення, складе всього 100 гривень.

Нагадаємо, що хакери викрали дані 57 мільйонів клієнтів і водіїв онлайн-сервісу замовлення таксі Uber.