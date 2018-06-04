У Києві чоловіка засудили до трьох років тюрми умовно за "мінування" метро

Чоловік зателефонував до поліції, перебуваючи напідпитку, і повідомив про вибухівку на станції київського метро "Оболонь"

У Києві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора року за неправдиві повідомлення про мінування метро.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному, за його словами, про вибухівку в метро він повідомив з хуліганських мотивів, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За даними поліції, у середині лютого чоловік зателефонував до поліції, перебуваючи напідпитку, і повідомив про вибухівку на станції київського метро "Оболонь".

Під час обстеження станції метро евакуювали близько 100 людей. У результаті перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва засудив громадянина Молдови до трьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування центрального залізничного вокзалу Києва в липні 2017 року.