CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора року за неправдиві повідомлення про мінування метро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві чоловіка засудили до трьох років тюрми умовно за "мінування" метро
Чоловік зателефонував до поліції, перебуваючи напідпитку, і повідомив про вибухівку на станції київського метро "Оболонь"
Фото: vsapravda.info
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному, за його словами, про вибухівку в метро він повідомив з хуліганських мотивів, повідомляє прес-служба поліції Києва.
За даними поліції, у середині лютого чоловік зателефонував до поліції, перебуваючи напідпитку, і повідомив про вибухівку на станції київського метро "Оболонь".
Під час обстеження станції метро евакуювали близько 100 людей. У результаті перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва засудив громадянина Молдови до трьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування центрального залізничного вокзалу Києва в липні 2017 року.
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06 04 2018 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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