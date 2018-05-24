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У Києві горіли павільйони секонд-хенду

Загиблих та травмованих немає
У ніч з 23 на 24 травня у Києві сталась пожежа у павільйонах секонд-хенду неподалік станції метро "Академмістечко", на проспекті Палладіна, 32.
У Києві горіли павільйони секонд-хенду Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 02:52 і виїхали на місце події.

"Рятувальники встановили, що загоряння виникло на покрівлі одноповерхового павільйону, розмір якого складав 20х 15 м, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані павільйони та магазин", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Києва.

О 03:56 пожежу на загальній площі 300 кв. м рятувальники локалізували, а о 04:25 - ліквідували. Внаслідок пожежі, в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, а також меблі, у магазині пошкоджено лоток з товарами.

Як повідомляє спільнота "Київ Оперативний", пожежа сталась у павільйонах секонд-хенду. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, що в столиці пожежники врятували з вогню в 9-поверховому житловому будинку жінку й евакуювали 15 осіб.

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24 05 2018 10:56
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