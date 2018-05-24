У Києві горіли павільйони секонд-хенду
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 02:52 і виїхали на місце події.
"Рятувальники встановили, що загоряння виникло на покрівлі одноповерхового павільйону, розмір якого складав 20х 15 м, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані павільйони та магазин", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Києва.
О 03:56 пожежу на загальній площі 300 кв. м рятувальники локалізували, а о 04:25 - ліквідували. Внаслідок пожежі, в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, а також меблі, у магазині пошкоджено лоток з товарами.
Як повідомляє спільнота "Київ Оперативний", пожежа сталась у павільйонах секонд-хенду. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, що в столиці пожежники врятували з вогню в 9-поверховому житловому будинку жінку й евакуювали 15 осіб.
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