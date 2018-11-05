У Києві пожежники врятували 16 осіб від пожежі у багатоповерхівці
Інцидент стався ввечері 10 травня. Пожежа почалася в 9-поверховому житловому будинку на вул. Наумова, 37-А у Святошинському районі столиці. На місце події негайно скерували рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, - повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці пожежники встановили, що в одному з під'їздів будинку в шахті ліфта виникла пожежа. О 22:28 пожежу локалізували, а о 22:54 - ліквідували.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку, яка перебувала у квартирі, і передали її працівникам медичної служби з ознаками отруєння чадним газом. Завдяки злагодженим діям вогнеборців із дому вивели на безпечну відстань 15 осіб, із яких 5 дітей.
У результаті пожежі ліфт згорів повністю. Імовірну причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, ввечері 9 травня у Дніпрі сталася пожежа, в якій три людини загинули і одна постраждала.
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