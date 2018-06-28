У Києві мешканці вийшли на акцію проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка

Місцеві зайшли на територію будівництва, але "поліція не допустила проникнення на приватну територію"

Ввечері 28 червня мешканці Києва вийшли на акцію протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка, що на Подолі.

На місці протесту, за адресою Золочівська, 48 зібрались близько трьох десятків місцевих жителів, - повідомляє кореспондент Громадського.

Учасники акції тримають у руках плакати із закликами припинити знищення парку.

Місцеві зайшли на територію будівництва, але "поліція не допустила проникнення на приватну територію", повідомили кореспонденту поліцейські.

Фото: Громадське

Як йдеться у повідомленні спільноти Facebook "Врятуй від вирубки парк Крістерова Гірка", на місці акції перебувають також правоохоронці та декілька автомобілів поліції.

Активісти зазначають, що парк Гірка Крістера не має охоронного статусу. "Тобто, теоретично, землевідведення у приватну власність, або під забудову у цих місцях можливе", — йдеться у повідомленні.

Фото: Громадське

Крістерова гірка — історична місцевість, пам’ятка природи та однойменний парк, що знаходиться у Подільському районі Києва.

Місцевість розташована на території між вулицями Вишгородською, Западинською, Червонопільською, Вітряні Гори та Осиповського. Також відома як хутір Крістера.