CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві відбулася акція "Об'єднай береги Дніпра Живим ланцюгом Соборності", у якій взяли участь понад триста людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на честь Дня соборності розгорнули 30-метровий прапор України
Учасники одночасно колонами рушили з двох берегів Дніпра по мосту Патона, в центрі якогось з’єдналися в один ланцюг
Фото: "Громадське"
Про це повідомляє "Громадське".
Учасники одночасно колонами рушили з двох берегів Дніпра по мосту Патона, в центрі якогось з’єдналися в один ланцюг.
При цьому вони вигукували "Одна! Єдина! Соборна Україна!".
Таким чином відтворили об’єднання України на згадку 99-тої річниці підписання Акту Злуки УНР і ЗУНР у Соборну Україну.
Також на місці зустрічі учасники розгорнули 30-метровий прапор України.
Нагадаємо, Україна сьогодні, 22 січня, святкує День соборності. Саме цього дня 99 років тому було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української народної республіки (УНР) і Західно-Української народної республіки (ЗУНР). Сталося це на Софійській площі в Києві.
З 1990 року в Україні є неофіційна традиція святкувати День соборності за допомогою "живого ланцюга". 21 січня 1990 року було організовано "живий ланцюг" між Києвом і Львовом як символ духовного єднання українських земель, а після цього щорічно аналогічними акціями "об'єднують" береги Дніпра та інших річок у різних містах країни.
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