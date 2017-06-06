Полковника ЗСУ затримали на хабарі у столиці, - ФОТО

Військового затримали під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди

Працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.

"Оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Національної поліції викрили злочинну схему отримання незаконного доходу, організовану службовцями Збройних сил України під час ліквідації військових підприємств. За виявленими фактами корупційної діяльності слідчі військової прокуратури Київського гарнізону відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба ГУ НП.

Фото:npu.gov.ua

У межах провадження правоохоронці встановили, що голова ліквідаційної комісії держпідприємства вимагає від представника комерційної структури неправомірну вигоду. Зокрема 24 тисячі гривень "винагороди" за надання в тимчасове користування приміщень держпідприємства та зниження орендної плати.

Фото:npu.gov.ua

Сьогодні, 6 червня, оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі Військової прокуратури Київського гарнізону затримали голову ліквідаційної комісії-полковника ЗСУ під час одержання неправомірної вигоди.

Фото:npu.gov.ua

Правоохоронці проводять санкціонований обшук.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Нагадаємо, оперативники Управління захисту економіки у Київській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали одного з лісників лісового господарства Київської області під час отримання хабара 20 тис. грн.