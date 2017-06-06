Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Полковника ЗСУ затримали на хабарі у столиці, - ФОТО

Військового затримали під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди
Працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.
Полковника ЗСУ затримали на хабарі у столиці, - ФОТО Фото:npu.gov.ua

"Оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Національної поліції викрили злочинну схему отримання незаконного доходу, організовану службовцями Збройних сил України під час ліквідації військових підприємств. За виявленими фактами корупційної діяльності слідчі військової прокуратури Київського гарнізону відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба ГУ НП. 

Фото:npu.gov.ua

У межах провадження правоохоронці встановили, що голова ліквідаційної комісії держпідприємства вимагає від представника комерційної структури неправомірну вигоду. Зокрема 24 тисячі гривень "винагороди" за надання в тимчасове користування приміщень держпідприємства та зниження орендної плати.

Фото:npu.gov.ua

Сьогодні, 6 червня, оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі Військової прокуратури Київського гарнізону затримали голову ліквідаційної комісії-полковника ЗСУ під час одержання неправомірної вигоди.

Фото:npu.gov.ua

Правоохоронці проводять санкціонований обшук.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Нагадаємо, оперативники Управління захисту економіки у Київській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали одного з лісників лісового господарства Київської області під час отримання хабара 20 тис. грн.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2017 18:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.