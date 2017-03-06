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Поліція затримала на хабарі лісника і посадовця дорожньої служби

На цей момент триває слідство
Оперативники Управління захисту економіки у Київській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали одного з лісників лісового господарства Київської області під час отримання хабара 20 тис. грн.
Поліція затримала на хабарі лісника і посадовця дорожньої служби Фото: npu.gov.ua

Слідчим управлінням ГУ НП у Київській області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), повідомляє прес-служба Національної поліції.

Також у Сумській області один із керівників відділу служби автомобільних доріг області вимагав 5 тис. грн неправомірної вигоди від підприємця за надання дозволів на встановлення об'єктів зовнішньої реклами.


Фото: npu.gov.ua

"Працівниками Управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції спільно з прокуратурою Сумської області службовця було затримано під час отримання неправомірної вигоди. Хабарнику загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції спільно з працівниками військової прокуратури Західного регіону України задокументували земельні оборудки, які організував сільський голова одного із селищ області.

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03 06 2017 17:36
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