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У Києві на Оболоні влаштували стрілянину через вирубку лісу, - ФОТО

За словами місцевих, вирубку лісу почали представники організації "Відродження Водогону", які планують забудову ділянки
У селищі Дніпровська водна станція (Водогін) Оболонського району Києва сталася сутичка між місцевими жителями та особами, які вирубували ліс поблизу житлових будинків.
У Києві на Оболоні влаштували стрілянину через вирубку лісу, - ФОТО Фото: Громадське

Один з її представників відкрив вогонь гумовими кулями по місцевих.

У свою чергу, один з місцевих сів за кермо вантажівки, намагаючись "завадити вирубці лісу" та збив кілька автівок. На них, за словами місцевих, приїхали особи, що вирубували ліс, повідомляє "Громадське".

Поліцейські зупинили вантажівку, відкривши по ній вогонь. В автівці розбите лобове скло, сліди від куль на капоті.

Поранених немає. Наразі затримані місцевий житель, що керував вантажівкою та представник "Відродження Водогону". Особи, які вирубували ліс, втекли з місця події.

"Ми прокинулися пів на 4 ранку, тут вже валили дерева – просто на будинок і дорогу. Під’їзди були заблоковані, щоб ми не могли вийти", – розповів місцевий житель Сергій.

"Ця історія триває ще з 2013-го. Якщо це законно, то чому тоді в такий спосіб - на світанку, ось так повалити дерева. Забудовник створив громадську організацію і просуває ідею, що тут нібито треба побудувати якийсь парк, але ми проти – навіщо він нам, коли тут є ліс?", – зазначила місцева жителька Марина.

Нагадаємо, що згідно з інформацією ГПУ, за минулий рік Україна втратила від незаконної вирубки лісу 67 млн грн.

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09 07 2017 11:16
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