У Києві невідомі розбили автобус, який здійснює перевезення до Одеси
Раніше у медіа та соцмережах поширилася інформація, нібито автобус розстріляли. Київська поліція факти стрілянини заперечує.
"За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому нібито було чути постріли", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Власник автобуса займається перевезеннями пасажирів до Одещини, за даними поліції.
У момент нападу мікроавтобус був припаркований біля метро "Теремки".
"З його (Власника. - Ред.) слів, до автівки підійшли четверо чоловіків, які почали бити мікроавтобус і стріляти, а потім вони сіли в іномарку та втекли", - додають столичні поліцейські.
Гільз біля автобуса не виявили, а характер його пошкоджень "не підтверджує стрілянину", заявили вони.
Машину розбили битами чи телескопічними палицями. Нападників шукають, а їхні мотиви з'ясовують.
В соцмережах припускають, що інцидент стався через конкуренцію між перевізниками. "Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", - йдеться у дописі групи "Київ оперативний".
Поліція свої версії поки що не озвучує.
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