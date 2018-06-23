У Києві невідомі розбили автобус, який здійснює перевезення до Одеси

На момент нападу пасажирів в автобусі не було і внаслідок події ніхто не постраждав

У ніч на суботу невідомі потрощили автобус, який здійснює нерегулярні перевезення до Одеси.

Раніше у медіа та соцмережах поширилася інформація, нібито автобус розстріляли. Київська поліція факти стрілянини заперечує.

"За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому нібито було чути постріли", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Власник автобуса займається перевезеннями пасажирів до Одещини, за даними поліції.

У момент нападу мікроавтобус був припаркований біля метро "Теремки".

"З його (Власника. - Ред.) слів, до автівки підійшли четверо чоловіків, які почали бити мікроавтобус і стріляти, а потім вони сіли в іномарку та втекли", - додають столичні поліцейські.

Гільз біля автобуса не виявили, а характер його пошкоджень "не підтверджує стрілянину", заявили вони.

Машину розбили битами чи телескопічними палицями. Нападників шукають, а їхні мотиви з'ясовують.

В соцмережах припускають, що інцидент стався через конкуренцію між перевізниками. "Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", - йдеться у дописі групи "Київ оперативний".

Поліція свої версії поки що не озвучує.