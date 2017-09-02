CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВвечері в середу, 8 лютого, в столичному провулку Електриків невідомі люди, які закрили обличчя балаклавами, пограбували підприємця на суму більше трьох мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві невідомі в балаклаві вкрали у підприємця більше трьох мільйонів гривень
Пограбування сталося в провулку Електриків
Фото: dpchas.com.ua
Підприємець повідомив, що зупинився на своєму авто й в цей же час із іншого автомобіля до нього підбігли невідомі в балаклавах, витягнувши з багажника автомобіля сумку з грошима.
Прес-служба Нацполиції Києва повідомляє, що грабіжники сіли в автомобіль марки Audi A4 сірого кольору та зникли з місця злочину.
Правоохоронці почали розшук злочинців і пошук можливих свідків пограбування.
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали з банкомату в центрі міста 700 тис. гривень.
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09 02 2017 06:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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