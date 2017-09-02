У Києві невідомі в балаклаві вкрали у підприємця більше трьох мільйонів гривень

Ввечері в середу, 8 лютого, в столичному провулку Електриків невідомі люди, які закрили обличчя балаклавами, пограбували підприємця на суму більше трьох мільйонів гривень.

Підприємець повідомив, що зупинився на своєму авто й в цей же час із іншого автомобіля до нього підбігли невідомі в балаклавах, витягнувши з багажника автомобіля сумку з грошима.

Прес-служба Нацполиції Києва повідомляє, що грабіжники сіли в автомобіль марки Audi A4 сірого кольору та зникли з місця злочину.

Правоохоронці почали розшук злочинців і пошук можливих свідків пограбування.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали з банкомату в центрі міста 700 тис. гривень.