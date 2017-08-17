У Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його

Трамвай потребує відновлення, і його знято з експлуатації

У четвер вночі в Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його графіті.

"Сьогодні вночі в 0:15 на Лісовій трасі біля зупинки "Спецдиспансер"невідомі примусово зупинили трамвай №5953, який прямував за маршрутом №12. Люди в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатися про причини протиправних дій, на що невідомі заляпали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон", - повідомляють на сайті комунального підприємства "Київпастранс".