CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер вночі в Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його графіті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його
Трамвай потребує відновлення, і його знято з експлуатації
Фото: kpt.kiev.ua
"Сьогодні вночі в 0:15 на Лісовій трасі біля зупинки "Спецдиспансер"невідомі примусово зупинили трамвай №5953, який прямував за маршрутом №12. Люди в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатися про причини протиправних дій, на що невідомі заляпали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон", - повідомляють на сайті комунального підприємства "Київпастранс".
Інцидент розслідуватиме столична поліція.
"Трамвай потребує відновлення, і зараз його знято з експлуатації", - наголошують у повідомленні.
Раніше у Києві на станції ім. Георгія Кирпи близько 50 озброєних людей зупинили та розмалювали 8 вагонів електропоїзда Гребінка – Київ.
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