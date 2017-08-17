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У Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його

Трамвай потребує відновлення, і його знято з експлуатації
У четвер вночі в Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його графіті.
У Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його Фото: kpt.kiev.ua

"Сьогодні вночі в 0:15 на Лісовій трасі біля зупинки "Спецдиспансер"невідомі примусово зупинили трамвай №5953, який прямував за маршрутом №12. Люди в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатися про причини протиправних дій, на що невідомі заляпали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон", - повідомляють на сайті комунального підприємства "Київпастранс".

Інцидент розслідуватиме столична поліція.

"Трамвай потребує відновлення, і зараз його знято з експлуатації", - наголошують у повідомленні.

Раніше у Києві на станції ім. Георгія Кирпи близько 50 озброєних людей зупинили та розмалювали 8 вагонів електропоїзда Гребінка – Київ.

 

 

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17 08 2017 16:04
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