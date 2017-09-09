CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Голосіївському районі м. Києва, на заїзді зі Столичного шосе на вул. Академіка Заболотного загинув велосипедист.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві під колесами маршрутки загинув велосипедист
Чоловік переходив дорогу в невстановленому місці
ДТП. Фото: job-sbu.org
Як вдалося дізнатись Вартовим.Еспресо, чоловік близько 50-ти років переходив з велосипедом проїздну частину в невстановленому місці.
Фото: Еспресо.tv
В це час водій маршрутки Київ-Миронівка не встиг зреагувати та збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, медичним працівникам залишилось лише констатувати факт смерті. На місці працюють слідчий, поліцейські.
Нагадаємо, 28 серпня, семирічний хлопчик на велосипеді потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції в місті Біла Церква на Київщині.
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