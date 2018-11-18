CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Шевченківському районі Києва пожежна машина столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не змогла доїхати на місце виклику, оскільки провалилася під асфальт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві по дорозі на виклик пожежна машина провалилася під асфальт, – ВІДЕО
Автомобіль їхав на гасіння пожежі
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє "Київ Оперативний", інцидент трапився в неділю, 18 листопада, на вулиці Тропініна, 1.
Автомобіль їхав на гасіння пожежі.
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто майже виконало цьогорічні плани щодо відновлення і модернізації доріг.
У середу, 14 листопада, на тлі снігопаду, що обрушився на Київ, комунальники вирішили зайнятися ремонтними роботами.
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