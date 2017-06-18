У Києві побили представників ЛГБТ після Маршу Рівності

На одного з учасників Маршу рівності напали на Контрактовій площі в метро.

На іншого учасника напали в районі Петрівки, - повідомила представниця оргкомітету КиївПрайд Руслана Панухник, повідомляє Громадське радіо.

За її словами, нападників було п’ятеро. Панухник додала, що про ці факти повідомлено поліцію, але подробиць вона не знає.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила про ще один інцидент поблизу станції метро Льва Толстого.

“У чоловіка на руці був браслет із символікою ЛГБТ, який намагалися зірвати. Виник конфлікт, втрутилася поліція. Постраждалих і затриманих немає”, - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні в Києві пройшов "Марш рівності Київпрайд-2017". За першими оцінками, на захід зібралося близько 2,5 тисяч осіб. Серед них помічені посол Канади Роман Ващук, посол Великобританії Джудіт Гоф, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Під час Маршу рівності співробітники поліції затримали шістьох осіб.