У Києві попередили про ріст захворюваності на менінгіт
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, 18 випадків менінгіту зареєстровано у дітей до 17 років.
Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і має різні форми: від такої, що не загрожує життю – до небезпечної менінгококцемії. Найбільш вразливі до захворювання – діти (близько 80% випадків) та люди з ослабленим імунітетом.
Летальність може настати впродовж 24 годин після появи перших симптомів, які подібні до симптомів ГРВІ (підвищення температури, особливо вище 39°С, сонливість, млявість, висипка, що має ознаки крововиливів).
Через нечітко виражену специфічну симптоматику розпізнати початок цієї смертельної недуги непросто. Тому влада закликає не нехтувати своїм здоров’ям, а викликати лікарів при появі навіть звичайних симптомів ГРВІ.
Нагадаємо, що у Києві від менінгіту померла дворічна дитина. Це вже третій летальний випадок від даного захворювання, зафіксований у столиці.
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