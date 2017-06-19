У Києві посеред вулиці сталося загоряння мікроавтобусу, водій отримав опіки, - ФОТО
"Сьогодні, 19 червня, 11:18 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДержНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля проїжджої частини дороги по вул. Електриків, в автомобілі сталася пожежа", - повідомляє прес-служба столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Займання сталося в моторному відсіку автомобіля. У 11:30 пожежники ліквідували загоряння.
Фото:dsns.gov.ua
"У результаті пожежі, водій автомобіля, який до приїзду рятувальників намагався самостійно загасити пожежу, отримав опіки шкіри правої руки, після чого звернувся за допомогою до лікарів швидкої медичної допомоги і від подальшої госпіталізації відмовився", - наголошується в повідомленні.
Фото:dsns.gov.ua
У результаті пожежі автомобіль згорів повністю.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, сьогодні у Чернігівській області в однойменному районі сталася пожежа на сміттєзвалищі.
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