У Києві посеред вулиці сталося загоряння мікроавтобусу, водій отримав опіки, - ФОТО

У Києві на вулиці Електриків згорів мікроавтобус Volkswagen T4.

"Сьогодні, 19 червня, 11:18 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДержНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля проїжджої частини дороги по вул. Електриків, в автомобілі сталася пожежа", - повідомляє прес-служба столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Займання сталося в моторному відсіку автомобіля. У 11:30 пожежники ліквідували загоряння. Фото:dsns.gov.ua "У результаті пожежі, водій автомобіля, який до приїзду рятувальників намагався самостійно загасити пожежу, отримав опіки шкіри правої руки, після чого звернувся за допомогою до лікарів швидкої медичної допомоги і від подальшої госпіталізації відмовився", - наголошується в повідомленні. Фото:dsns.gov.ua У результаті пожежі автомобіль згорів повністю. Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні у Чернігівській області в однойменному районі сталася пожежа на сміттєзвалищі.