У Києві посеред вулиці викрали жінку: поліція заявили, що це була спецоперація

У суботу, 18 листопада, у Києві прямо посеред вулиці на житловому масиві Березняки викрали жінку.

За інформацією інтернет-спільноти dtp.kiev, жінці близько 30 років, інцидент стався на вулиці Тичини біля Гоголь-пабу. У момент викрадення жінка гуляла з собакою, яка так і залишилася на узбіччі.

На каналі Aralexs Berline на YouTube опублікували відео інциденту.

На 11 хвилині відео видно, як автомобіль, який до цього стояв на узбіччі, проїжджає приблизно 10 метрів вперед, з нього виходить чоловік і підбігає до жінки з собакою. Ще один чоловік підбігає до неї з протилежного боку. Жінку силоміць саджають в авто, і після нетривалої сутички та суперечки з перехожими, які стали свідками події, автомобіль їде геть.

Уже 19 листопада ТСН із посиланням на власного кореспондента повідомила, що це було не викрадення, а затримання працівниками поліції.

Про те, що нібито викрадення виявилося спецоперацією правоохоронців, повідомив також телеканал "112 Україна" із посиланням на прес-службу поліції. Зазначалося, що подробиці цієї спецоперації наразі не розголошуються в інтересах слідства.

Нагадаємо, що співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у Києві очолив злочинну групу і викрав людину, а також вкрав його грошові кошти.