CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ24 листопада 2018 в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відбулася панахида за жертвами Голодоморів
Пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання
Фото: voanews.com
У Києві, інших містах України та за кордоном відбуваються заходи із вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають в четверту суботу листопада, інформує Hromadske.
О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбулася традиційна громадська акція "Запали свічку пам’яті".
У багатьох населених пунктах на головних площах у цей день запалюють лампадки.
Додамо, Президент України Петро Порошенко сподівається на належну правову оцінку злочинів тоталітарного режиму в Україні.
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24 11 2018 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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