У Києві відбулася панахида за жертвами Голодоморів

Пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання

24 листопада 2018 в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей.

У Києві, інших містах України та за кордоном відбуваються заходи із вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають в четверту суботу листопада, інформує Hromadske.

О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбулася традиційна громадська акція "Запали свічку пам’яті".

У багатьох населених пунктах на головних площах у цей день запалюють лампадки.

Додамо, Президент України Петро Порошенко сподівається на належну правову оцінку злочинів тоталітарного режиму в Україні.