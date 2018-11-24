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У Києві відбулася панахида за жертвами Голодоморів

Пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання
24 листопада 2018 в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей.
У Києві відбулася панахида за жертвами Голодоморів Фото: voanews.com

У Києві, інших містах України та за кордоном відбуваються заходи із вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають в четверту суботу листопада, інформує Hromadske.

О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбулася традиційна громадська акція "Запали свічку пам’яті".

У багатьох населених пунктах на головних площах у цей день запалюють лампадки.

Додамо, Президент України Петро Порошенко сподівається на належну правову оцінку злочинів тоталітарного режиму в Україні.

 
 
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24 11 2018 16:46
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