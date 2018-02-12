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У Києві психічнохворий чоловік убив сокирою двох жінок та скоїв самогубство

Нині правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок
У Києві на вулиці Васильківській психічнохворий чоловік убив сокирою двох жінок та скоїв самогубство.
У Києві психічнохворий чоловік убив сокирою двох жінок та скоїв самогубство Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці прибули на виклик про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Сторожук, під час огляду місця події поліцейські виявили у багатоповерхівці відкрите вікно, із якого, ймовірно, впав чоловік, повідомляє прес-служба поліції міста.

Опитавши мешканців будинку, поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 24-річний чоловік, який проживав разом із матір’ю в одній із квартир та мав проблеми із психічним здоров’ям.

"Сусіди також повідомили номер телефону жінки. Підійшовши до квартири, правоохоронці неодноразово дзвонили на вказаний номер, і звук телефону було чути, однак двері ніхто не відчиняв. Тому на місце події прибули спеціалісти для примусового відкриття дверей. Оглянувши помешкання, на кухні поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями. З’ясувалося, що одна з жінок - 53-річна матір померлого. Особа іншої жінки встановлюється", - розповіли у поліції.

Провівши обшук квартири, правоохоронці виявили і вилучили речові докази, зокрема два ножі та сокиру зі слідами крові.

"За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України", - додав Сергій Сторожук.

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115  ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок.

Нагадаємо, у Вінницькій області під час затримання психічно хворого чоловіка з ножем правоохоронці застосували зброю, правопорушник загинув на місці.

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02 12 2018 16:49
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