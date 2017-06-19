У Києві відбулися сутички між бійцями "Айдару" і правоохоронцями, - ФОТО

В понеділок, 19 червня, в Києві під будівлею Адміністрації Президента виникли сутички правоохоронців із мітингувальниками – бійцями батальйону "Айдар".

Бійці "Айдару" прийшли під Адміністрацію Президента з пікетом і хочуть встановити намет.

Акція протесту пов'язана з тим, що, за словами бійців, правоохоронні органи звинувачують їх у тероризмі, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, що у червні 2015 року Верховна Рада зняла недоторканність із колишнього комбата "Айдару" Мельничука і дозволила його притягнення до кримінальної відповідальності.

ГПУ повідомило Мельничуку про підозру в організації злочинного угруповання.