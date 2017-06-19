CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ понеділок, 19 червня, в Києві під будівлею Адміністрації Президента виникли сутички правоохоронців із мітингувальниками – бійцями батальйону "Айдар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відбулися сутички між бійцями "Айдару" і правоохоронцями, - ФОТО
Очолював групу протестувальників екс-"радикал" Сергій Мельничук (позафракційний)
Фото: Цензор.НЕТ
Бійці "Айдару" прийшли під Адміністрацію Президента з пікетом і хочуть встановити намет.
Акція протесту пов'язана з тим, що, за словами бійців, правоохоронні органи звинувачують їх у тероризмі, повідомляє "Цензор.НЕТ".
Нагадаємо, що у червні 2015 року Верховна Рада зняла недоторканність із колишнього комбата "Айдару" Мельничука і дозволила його притягнення до кримінальної відповідальності.
ГПУ повідомило Мельничуку про підозру в організації злочинного угруповання.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 06 2017 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа