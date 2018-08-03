У Києві вандали пошкодили експонати виставки "Українська революція 1917-1921", - ФОТО

У ніч на 8 березня у Києві невідомі вандали пошкодили експонати виставки "Українська революція 1917-1921".

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Українського інституту національної пам’яті (УІНЦ) Володимир В’ятрович.

В'ятрович зазначив, що виставка експонується на Хрещатику з листопада 2017 року.



Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/

"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти", – написав він на оприлюднив відповідні фото.



Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/

Зазначимо, указом Президента України Петра Порошенка 2017-й рік був оголошений роком Української революції 1917-1921 років.

Нагадаємо, 4 березня невідомі вкрали бюст поетеси Лесі Українки c фасаду будівлі Музею Лесі Українки в Києві.