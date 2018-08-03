У Києві вандали пошкодили експонати виставки "Українська революція 1917-1921", - ФОТО
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Українського інституту національної пам’яті (УІНЦ) Володимир В’ятрович.
В'ятрович зазначив, що виставка експонується на Хрещатику з листопада 2017 року.
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/
"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти", – написав він на оприлюднив відповідні фото.
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/
Зазначимо, указом Президента України Петра Порошенка 2017-й рік був оголошений роком Української революції 1917-1921 років.
Нагадаємо, 4 березня невідомі вкрали бюст поетеси Лесі Українки c фасаду будівлі Музею Лесі Українки в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції