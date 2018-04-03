З Музею Лесі Українки в Києві вкрали бюст поетеси, – ФОТО

Невідомі вкрали бюст поетеси Лесі Українки c фасаду будівлі Музею Лесі Українки в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Музею видатних діячів української культури.

"3 березня, вночі, було цинічно вкрадено погруддя Лесі Українки з пам’ятною дошкою, яке вже більше 40 років прикрашало і виокремлювало меморіальний будинок у Києві по вул. Саксаганського, 97. Тут з 1899 по 1909 рр. мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 р. працює музей поетеси. Ми тільки тепер повідомляємо громадськість про цю подію, бо, маючи слабку надію, вживали можливих заходів, щоб віднайти зниклу скульптуру", – зазначили в музеї.

Заведено кримінальну справу, і працівники закладу покладаються на результативні дії Національної поліції.

"Вкрадено не типовий виріб з кольорового металу, а значиму пам’ятку історії та культури, твір мистецтва, який не тиражувався! Тому вкрай важливо знайти його до остаточного знищення вандалами. Погруддя письменниці та пам’ятна дошка складають єдину композицію і виконані з бронзи. Автори роботи – скульптор Галина Кальченко та архітектор Анатолій Ігнащенко – знані митці, народні художники України і лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка. Ця скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО", – наголошують в установі.

У музеї також вважають, що погруддя знімали професіонали, "адже нема жодних додаткових пошкоджень, не проводилося жодних додаткових демонтажних робіт".

"Крадії подбали заздалегідь про надійні сходинки чи помост, бо з "землі" його не дістанеш і легко у руки не візьмеш… Пригадуючи ланцюжок актів вандалізму на могилі поетеси (перед річницею її смерті у 2010 р., у поминальні дні після Пасхи 2017 р., перед днем народження вже цього року) не віриться, що цей черговий ганебний злочин викликаний лише жагою збагачення. Надто знакова і символічна постать Лесі Українки як в історичному минулому нашої країни, так і сьогодні", – підсумували в музеї.



Фото: facebook.com | Музей видатних діячів української культури



Фото: facebook.com | Музей видатних діячів української культури

Нагадаємо, напередодні дня народження Лесі Українки, 25 лютого 2018 року, в Києві вандали осквернили могилу української поетеси.

У квітні 2017 на Байковому кладовищі в Києві невідомі пограбували могилу Лесі Українки.